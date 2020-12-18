Son Dakika | Karaman Valisi Işık semt pazarında incelemelerde bulundu
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Son Dakika | Karaman Valisi Işık semt pazarında incelemelerde bulundu

18.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:00
Son Dakika | Karaman Valisi Işık semt pazarında incelemelerde bulundu

Son dakika haberi: Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında semt pazarında denetlemelerde bulundu.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında semt pazarında denetlemelerde bulundu.

Semt pazarı girişinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında sürdürülen uygulamaları bir süre yerinde takip ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Işık, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, kış ayının gelmesiyle birlikte salgının yayılımının önlenmesi noktasında alınan tedbir ve kurallara riayet edilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Semt pazarında alışveriş yapan vatandaşların ve pazar esnafının alınan tedbir ve önlemlere uydukları gözlemlenirken Vali Işık, denetlemeleri sırasında vatandaşların ve esnafın Kovid-19 salgınına karşı alınan önlem ve tedbirlere titizlikle uymalarından ve salgının önlenmesi noktasında gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Pazar esnaflarından biri ise Kovid-19 salgını sürecinde alınan önlem ve tedbirlerin uygulanması ve denetlenmesinin yanı sıra salgının yayılımının önlenmesi noktasında gösterilen özverili çalışmalardan dolayı Işık'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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