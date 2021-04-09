Son dakika... Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika... Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Son dakika... Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Karaman merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 zanlı gözaltına alındı.

Karaman merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 ay önce Karaman'a tarım işçisi olarak gelen bazı kişilerin, yanlarında getirdikleri sentetik uyuşturucuları sattığı bilgisine ulaştı.

Yapılan çalışma sonucu harekete geçen ekipler, Karaman, Şanlıurfa, Muğla, İzmir ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

500 polis ve 40 özel hareket görevlisinin katıldığı operasyonda, 35 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolü için Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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