Son Dakika | Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son Dakika | Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Karaman merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.

KARAMAN (AA) - Karaman merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalanan 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye getirildi.

Şüphelilerden biri, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 16 zanlıdan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 12'si tutuklandı.

Karaman, Adana ve Mersin'de, uyuşturucu sattığı iddia edilen şebekeye yönelik dün 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Son Dakika | Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

Son Dakika | Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

Son Dakika | Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri

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