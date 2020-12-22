Son dakika... Karaman Jandarma Alay Komutanı İsmail Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Son dakika... Karaman Jandarma Alay Komutanı İsmail Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

22.12.2020 13:53 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:56
Son dakika... Karaman Jandarma Alay Komutanı İsmail Şahin, AA'nın

Gelen son dakika haberlerine göre Karaman Jandarma Alay Komutanı Albay İsmail Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Karaman Jandarma Alay Komutanı Albay İsmail Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Şahin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Albay Şahin, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "koronavirüsle zorlu mücadele", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarını oyladı.

Yarışmaya katılan fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten Şahin, AA muhabirlerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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