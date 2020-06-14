Son Dakika | Karaman Husumetlisince göğsünden vuruldu Son dakika güncel haberi... Husumetlisince göğsünden vuruldu (2)YAKALANDI, 'ÇOK HOŞUMA GİTTİ, VURDUM' DEDİKaraman'da, husumetlisi Habib Ş.'yi tabancayla göğsünden vurarak ağır yaralayan V.T., polisin çalışması sonucu yakaladı.

Husumetlisince göğsünden vuruldu (2)

YAKALANDI, 'ÇOK HOŞUMA GİTTİ, VURDUM' DEDİ

Karaman'da, husumetlisi Habib Ş.'yi tabancayla göğsünden vurarak ağır yaralayan V.T., polisin çalışması sonucu yakaladı. V.T., kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'neden yaptın' sorusuna, Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Çok hoşuma gitti, vurdum diye cevap verdi. Şüpheli V.T., özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA