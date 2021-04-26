Son dakika! KARAMAN-Hurdacı akrabalar arasında bıçaklı-sopalı kavga: 4 yaralı, 13 gözaltı
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Son dakika! KARAMAN-Hurdacı akrabalar arasında bıçaklı-sopalı kavga: 4 yaralı, 13 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Hurdacı akrabalar arasında bıçaklı-sopalı kavga: 4 yaralı, 13 gözaltıKaraman'da hurdacılık yapan akraba iki aile arasında çıkan bıçaklı, sopalı, tahralı ve balyozlu kavgada 4 kişi yaralandı, 13 kişi de gözaltına alındı.

KARAMAN-Hurdacı akrabalar arasında bıçaklı-sopalı kavga: 4 yaralı, 13 gözaltı

Karaman'da hurdacılık yapan akraba iki aile arasında çıkan bıçaklı, sopalı, tahralı ve balyozlu kavgada 4 kişi yaralandı, 13 kişi de gözaltına alındı. Kavgaya karışan 17 kişiye kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi ihlalden toplam 107 bin 100 TL para cezası uygulandı.

Olay, saat 21.50 sıralarında Hamidiye Mahallesi 737 Sokakta meydana geldi. Hurdacılık yapan iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya iki ailenin çalışanları da katıldı. Tartışmanın büyüyüp bıçaklı, sopalı, tahralı ve balyozlu kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı. Kavgaya, devriye görevi yapan polis fark edip ilk müdahaleyi yaptı. Ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sona eren kavgada yaralı 4 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 13 kişi ise gözaltına alındı. Polis kavgaya karıştığı belirlenen toplam 17 kişiye kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi ihlalden toplam 107 bin 100 TL para cezası uyguladı.

Soruşturma sürüyor.

Son dakika! KARAMAN-Hurdacı akrabalar arasında bıçaklı-sopalı kavga: 4 yaralı, 13 gözaltı
Son dakika! KARAMAN-Hurdacı akrabalar arasında bıçaklı-sopalı kavga: 4 yaralı, 13 gözaltı
Son dakika! KARAMAN-Hurdacı akrabalar arasında bıçaklı-sopalı kavga: 4 yaralı, 13 gözaltı
Son dakika! KARAMAN-Hurdacı akrabalar arasında bıçaklı-sopalı kavga: 4 yaralı, 13 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Hurdacı akrabalar arasında bıçaklı-sopalı kavga: 4 yaralı, 13 gözaltı
Hurdacı akrabalar arasında bıçaklı-sopalı kavga: 4 yaralı, 13 gözaltı
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