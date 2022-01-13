Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama - Haberler
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Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Haberler | Güncel

KARAMAN merkezli 3 ildeki polis operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 12'si, mahkemece tutuklanırken, 4'ü adli kontrol kararıyla 2'si de emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

KARAMAN (DHA) - KARAMAN merkezli 3 ildeki polis operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 12'si, mahkemece tutuklanırken, 4'ü adli kontrol kararıyla 2'si de emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 6 aydır çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi ardından da 11 Ocak'ta Karaman, Adana ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 18 kişi, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda eroin, bonzai, metamfetamin, esrar gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüphelilerden A.K.G. ve M.A., emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 16 şüpheliden A.N., E.U., G.N., H.H., L.C.G., M.A.Y., M.T., N.D., Y.A., S.E., O.B. ve M.H., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. D.A.Y., M.T., O.G.K. ve M.Ö. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

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Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Son Dakika Haberleri

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