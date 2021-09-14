Son Dakika | Karaman'da yüksek sesle müzik dinleyenleri uyaran kişi silah ve bıçakla yaralandı - Haberler
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Son Dakika | Karaman'da yüksek sesle müzik dinleyenleri uyaran kişi silah ve bıçakla yaralandı

AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel
Son Dakika | Karaman'da yüksek sesle müzik dinleyenleri uyaran kişi silah ve bıçakla yaralandı

Son dakika haberleri: Karaman'da, otomobilde yüksek sesle müzik dinleyenleri uyaran kişi, silah ve bıçakla yaralandı.

Karaman'da, otomobilde yüksek sesle müzik dinleyenleri uyaran kişi, silah ve bıçakla yaralandı.

Hamidiye Mahallesi 727. Sokak'taki iş yerinin önünde arkadaşlarıyla oturan Hasan Mavi, burada otomobilde yüksek sesle müzik dinleyen 2 kişiyi uyardı.

Bunun üzerine otomobildekilerle Mavi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mavi, silah ve bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mavi'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sürücüsünün polisin "dur" ihtarına uymadığı araç, şehir merkezinde yaşanan kovalamacanın ardından izini kaybetti.

Ekipler, bir süre sonra otomobili Gazidükkan Mahallesi 108. Sokak'ta terk edilmiş buldu. Bölgede çatılara çıkarak şüphelileri arayan polis, Kenzi Caddesi'ndeki bir evin bahçesinde olayda kullanılan silahı buldu.

Silaha el konulurken, şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika | Karaman'da yüksek sesle müzik dinleyenleri uyaran kişi silah ve bıçakla yaralandı - Haberler
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