KARAMAN'DA YOLCU MİNİBÜSÜYLE ÇARPIŞAN AMBULANS DEVRİLDİ: 10 YARALI

KARAMAN (DHA) - KARAMAN'da, yolcu minibüsü ile çarpışan ambulans devrilirken, kavşaktaki 3 tekerlekli el arabasına çarptı. Kazada 10 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Hamidiye Mahallesi adliye kavşağında meydana geldi. Evde bakım hizmetleri kapsamındaki hastayı Karaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne taşıyan Recep Baltacı yönetimindeki 70 FN 172 plakalı ambulans, İbrahim Hacıoğlu yönetimindeki 70 M 0195 plakalı şehir içi toplu taşıma yapılan minibüsle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen ambulans, bu sırada kavşakta bulunan seyyar satıcı Rüstem Tümkaya ve kullandığı 3 tekerlekli el arabasına çarptı. Kazada sürücüler Recep Baltacı, İbrahim Hacıoğlu, seyyar satıcı Rüstem Tümkaya, ambulanstaki hasta ve 1 sağlık görevlisi ile 5 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Rüstem Tümkaya'nın sağ ayağının bilekten koptuğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve beraberindeki Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş da kaza yerine gelip, incelemelerde bulundu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.