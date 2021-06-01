Son dakika! Karaman'da üzerine yük asansörü düşen işçi öldü
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Son dakika! Karaman'da üzerine yük asansörü düşen işçi öldü

Son dakika! Karaman'da üzerine yük asansörü düşen işçi öldü
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Karaman'da üzerine yük asansörü düşen işçi hayatını kaybetti.

Karaman'da üzerine yük asansörü düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gevher Hatun Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde çalışan Orhan Sezgin'in (35) üzerine yük asansörü düştü.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede Sezgin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sezgin'in cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen işçinin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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