Son Dakika: Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan üç zanlıdan 2'si tutuklandı Son dakika gelişmesine göre Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan üç zanlıdan 2'si tutuklandı Karaman'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan üç şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan üç zanlıdan 2'si tutuklandı KARAMAN - Karaman'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan üç şüpheliden 2'si tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.K., F.Y. ve R.K. isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Ekipler düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 1 kilo toz esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. ile F.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konarken, R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: İHA