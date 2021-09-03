Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı
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Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.A. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından K.A., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelin gösterdiği yerde arama yapan ekipler, 725 gram takoz esrar ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu. - KARAMAN

Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı
Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı
Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı - Haberler
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