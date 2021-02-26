Son Dakika | Karaman'da trafik kazası: 2 yaralı
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Son Dakika | Karaman'da trafik kazası: 2 yaralı

26.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:44
Son Dakika | Karaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Karaman'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karaman'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Uğur E. yönetimindeki 70 AAP 338 plakalı motosiklet ile Osman A. idaresindeki 70 AAK 052 plakalı kamyonet, Sakabaşı Mahallesi Zeytindalı Bulvarı valilik kavşağında çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ramazan M. yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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