Son dakika: Karaman'da tabancayla yaralanan kişi hayatını kaybetti

KARAMAN (AA) - Karaman'da otomobilde beraber alkol aldığı arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Alacasuluk Mahallesi'nde, Otogar yanında İbrahim Tunç ve Bilal D. açık arazide otomobilde alkol almaya başladı. Bilal D. otomobilin içinde tabancayla oynarken silah ateş aldı.

Yaralanan Tunç, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Bilal D. polis tarafından gözaltına alındı.