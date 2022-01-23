Son dakika: Karaman'da tabancayla yaralanan kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika: Karaman'da tabancayla yaralanan kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Karaman'da tabancayla yaralanan kişi hayatını kaybetti
AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Karaman'da otomobilde beraber alkol aldığı arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

KARAMAN (AA) - Karaman'da otomobilde beraber alkol aldığı arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Alacasuluk Mahallesi'nde, Otogar yanında İbrahim Tunç ve Bilal D. açık arazide otomobilde alkol almaya başladı. Bilal D. otomobilin içinde tabancayla oynarken silah ateş aldı.

Yaralanan Tunç, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Bilal D. polis tarafından gözaltına alındı.

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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