Son dakika haberleri! KARAMAN Silahlı çatışmada gözaltına alınan 3 kişi, ev hapsi aldı

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Son dakika gelişmesine göre Silahlı çatışmada gözaltına alınan 3 kişi, ev hapsi aldıKARAMAN'da aralarında husumet bulunan iki grup çıkan, yaralanın olmadığı silahlı çatışmanın ardından gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği mahkemece soruşturma süresince ev hapsine mahkum oldu.

Silahlı çatışmada gözaltına alınan 3 kişi, ev hapsi aldı

KARAMAN'da aralarında husumet bulunan iki grup çıkan, yaralanın olmadığı silahlı çatışmanın ardından gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği mahkemece soruşturma süresince ev hapsine mahkum oldu.

Olay, geçen perşembe günü saat 18.30 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi 1887 sokakta meydana geldi. Halil G. yanındaki akrabası Muhammet G. ile birlikte daha önceden aralarında husumet bulunan Duran Ali G.'nin evinin önüne gitti. Durumu fark eden Duran Ali G. de 4'üncü kattaki evinin balkonuna çıktı. İki grup arasında sözlü tartışmanın arından Halil G. ve Muhammet G., tabancayla, Duran Ali G. de pompalı tüfekle birbirlerine ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçmaya çalışan şüpheliler kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri mahkemece soruşturma süresince ev hapsine mahkum oldu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı