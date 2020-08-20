Son dakika! Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı Son dakika haberine göre Karaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Karaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 759. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sefa Durmuş Türk, vücudunun çeşitli yerlerinden silahla yaralandı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak: AA