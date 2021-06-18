Son dakika... Karaman'da motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasında
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Son dakika... Karaman'da motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasında

Son dakika... Karaman'da motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Karaman'da iki çocuk hırsızlık şüphelisinin cami önünde park halindeki motosikleti çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaman'da iki çocuk hırsızlık şüphelisinin cami önünde park halindeki motosikleti çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz gün Piri Reis Mahallesi 663 Sokak'ta bulunan Piri Reis Camisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam namazını kılmak için camiye gelen F.B. (35), namaz çıkışı kaldırım üzerine park ettiği 70 HD 437 plakalı motosikletinin yerinde olmadığını görerek durumu polise bildirdi. Camiye gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden olayı gerçekleştiren iki çocuk şüphelinin eşkalini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

"Önce ellerini yıkadı sonra çaldı"

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde cami önüne arkadaşı ile birlikte gelen çocuğun bir süre keşif yaptığı görülüyor. Etrafta kimsenin olmadığından emin olan çocuklardan biri sokak üzerinde gözetleme yaparken, diğer çocuk caminin avlusuna girdikten sonra şadırvana doğru ilerliyor. Burada ellerini yıkayan çocuk ardından cami önündeki park halinde duran motosikleti sürükleyerek götürüyor. - KARAMAN

Son dakika... Karaman'da motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasında
Son dakika... Karaman'da motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasında
Son dakika... Karaman'da motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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