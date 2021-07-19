Son dakika... Karaman'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
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Son dakika... Karaman'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

Son dakika... Karaman'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Karaman'da, Kurban Bayramı öncesi Garnizon ve Polis Şehitliği ziyaret edildi.

Karaman'da, Kurban Bayramı öncesi Garnizon ve Polis Şehitliği ziyaret edildi.

Şehir Mezarlığında düzenlenen törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra Vali Mehmet Alpaslan Işık ve beraberindekiler şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Ardından Polis şehitliği ziyaret edildi.

Törene, Vali Işık'ın yanı sıra Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Son dakika... Karaman'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
Son dakika... Karaman'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
Son dakika... Karaman'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
Son dakika... Karaman'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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