Son dakika... Karaman'da bisküvi fabrikasında çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor - Haberler
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Son dakika... Karaman'da bisküvi fabrikasında çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor

Son dakika... Karaman'da bisküvi fabrikasında çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor
AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Karaman'da Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bisküvi fabrikasında çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.

KARAMAN (AA) - Karaman'da Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) bulunan bisküvi fabrikasında çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.

Fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede fabrikanın her tarafını sardı.

Yangına OSB ve Karaman Belediyesi itfaiye ekipleri, emniyete ait 2 TOMA ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahalede bulunuldu.

Konya ve Ereğli ile Mersin'in Mut ilçesinden gelen takviye itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına dahil oldu.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı, çalışmaları takip etti.

Vali Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın ihbarı üzerine ekiplerin kısa sürede bölgeye intikal ettiğini belirtti.

Işık, şunları kaydetti:

"Olay yerine Karaman itfaiyesinden, İl Özel İdaremizden ve çevre ilçe belediyelerimizden itfaiyeler en kısa sürede intikal ettiler. Konya Büyükşehir Belediyesi, Ereğli Belediyesine ait itfaiye araçları da olay yerindeler şu anda. Yangında özellikle yağ olarak ham maddelerin bulunmuş olması bu yangının devamına neden oldu. Çıkış sebebi belli değil. İtfaiye ekipleri onunla ilgili bir çalışma yapmadı. O çalışmayı yaptıktan sonra netliğe ulaşacağız. İçeride hiçbir işçi yok. İçeride kalan hiç kimse yok. Hiçbir yaralımız yok."

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Uzun süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Ekipler, soğutma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yangında idari bölümün dışında fabrikanın tamamı zarar gördü.

Vardiya sistemine göre yaklaşık 300 işçinin çalıştığı fabrikada pazar günü olması nedeniyle kimsenin bulunmadığı bildirildi.

Yangının ham maddelerin depolandığı bölümde başladığı öğrenildi.

Son dakika... Karaman'da bisküvi fabrikasında çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor

Son dakika... Karaman'da bisküvi fabrikasında çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor

Son dakika... Karaman'da bisküvi fabrikasında çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor

Son dakika... Karaman'da bisküvi fabrikasında çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor

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AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri

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