Son dakika: Karaman'da bir apartman karantinaya alındı

Son dakika gündem haberi... Karaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında bir apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.

Karaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında bir apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı bildirildi.

Açıklamada, Yunus Emre Mahallesi 2265. Sokak'ta bulunan bir apartmanın, pozitif vaka görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı kayedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı