Son dakika! Karaman'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hazırlık ve Koordinasyon toplantısı

Bir son dakika haberine göre Karaman'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında yapıldı.