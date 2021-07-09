Son dakika! Karaman'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hazırlık ve Koordinasyon toplantısı
Bir son dakika haberine göre Karaman'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında yapıldı.
Karaman'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında yapıldı.
Yunus Emre Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda; 15 Temmuz Şehitleri Anma programı ile ilgili yapılacak faaliyet ve etkinlikler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
Toplantıya; Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Evren Çakır, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin ile ilgili kurum yetkilileri katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin