Son dakika: Karaman Belediyesi'nin koronavirüsle mücadele çalışmaları
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Son dakika: Karaman Belediyesi'nin koronavirüsle mücadele çalışmaları

05.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:17
Son dakika: Karaman Belediyesi'nin koronavirüsle mücadele çalışmaları

Son dakika gündem haberi... Karaman Belediyesi yeni tip koronovirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kentin dört bir yanında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Karaman Belediyesi yeni tip koronovirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kentin dört bir yanında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı yaptığı yazılı açıklamada salgının ilk görüldüğü günden bu yana temizlik çalışmalarının titizlikle devam ettiğini belirtti.

Son günlerde ildeki vaka sayılarının azalmasına rağmen işlerini sıkı tutup, sabahlara kadar kenti temizlediklerini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Karaman Belediyesi dezenfeksiyon ekibi 57 mahalledeki ortak kullanım alanlarında gerçekleştirdiği temizlik ve hijyen çalışmalarını, çarşı merkezindeki dükkan ve işyerlerinde sürdürüyor. Maskelerini takıp beyaz renkteki koruyucu önlük ve tulumlarını giyen ekipler başta işyerleri olmak üzere otobüs durakları, ATM'ler, parklar, camiler ve tüm kamusal alanları özel solüsyonla dezenfekte ediyor. Gündüz ekiplerimiz de esnaflarımızı ziyaret ederek, işyerlerinde dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Biz bu tedbirleri alırken hemşerilerimizden de mümkün olduğunca evde kalmalarını, kısıtlamalara uymalarını, maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmelerini istiyoruz. Koronavirüsle mücadele çalışmalarımız kapsamlı bir şekilde devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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