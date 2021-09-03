Son dakika! Karaköprü'de çocuklar sporla tanışıyor

Son dakika haberlerine göre Karaköprü Belediyesi'nin yaz döneminde açtığı ve okul döneminde de devam edecek olan spor kurslarında çocuklar hem sporla tanışıyor hem de boş zamanlarında eğleniyorKaraköprü Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında çocuklar için açtığı spor kurslarıyla çocukların hem...

Karaköprü Belediyesi'nin yaz döneminde açtığı ve okul döneminde de devam edecek olan spor kurslarında çocuklar hem sporla tanışıyor hem de boş zamanlarında eğleniyor

Karaköprü Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında çocuklar için açtığı spor kurslarıyla çocukların hem sporla tanışmasını hem de zamanlarını sporla değerlendirmelerini sağlıyor. Karaköprü Belediyesi'nin Çankaya Mahallesinde bulunan çadır spor merkezinde çocuklara yönelik basketbol kursu verilirken, Doğukent Mahallesinde bulunan spor salonunda da voleybol ve basketbol kursları devam ediyor. Çocukların yaz tatillerini sporla değerlendirmeleri için yaz aylarında başlayan kurslar okul döneminde de hafta sonu ve okul sonrası saatlerde devam edecek. Özellikle yeni sporcuların yetişmesi için ilk adım olan kurslarda çocuklar hem basketbol ve voleybol sporuyla tanışıyor hem de sağlıklı yaşam için sporun önemini kavrıyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli sporun hem fiziksel hem de ruhsal gelişimi için çok önemli bir aktivite olduğuna dikkat çekerek, "Bu kurslarımızda çocuklar sporla tanışıyor, basketbol ve voleybol sporlarını öğreniyor. Belki de ileride bu çocuklar arasından çok değerli sporcular çıkıp ülkemizi ve şehrimizi temsil edecek. Burada hedefimiz hem bunun temelini atmak hem de çocuklarımızın boş zamanlarını sporla değerlendirip sporun içerisindeki disiplin, refleks, farklı düşünme gibi dinamikleri kavramalarını sağlamaktır" diye konuştu.

Çocukları spor imkanı sağlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür eden çocukların velileri kursların çocukların fiziksel gelişimi için de önemli olduğunu ifade ettiler. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı