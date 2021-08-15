Son dakika! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 64'e yükseldi
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Son dakika! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 64'e yükseldi

Son dakika! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 64'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 64'e yükseldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 64'e yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 54, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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