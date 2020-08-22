Son dakika... Karadeniz'deki doğal gaz keşfi
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Son dakika... Karadeniz'deki doğal gaz keşfi

Son dakika haberi... Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" olarak açıkladığı Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervini "büyük bir gurur" olarak değerlendirdi.

Son dakika... Karadeniz'deki doğal gaz keşfi
22.08.2020 15:07 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:27

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" olarak açıkladığı Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervini "büyük bir gurur" olarak değerlendirdi.

Urfan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de son derece önemli, heyecan verici gelişmelerin yaşandığını belirtti.

Doğal gazın Türkiye'nin kalkınmasına, ilerlemesine, muasır medeniyetler seviyesine erişmesine ve bağımsız politikalarını yürütmesine büyük katkı sağlayacağının altını çizen Urfan, şu değerlendirmede bulundu:

"Büyük heyecan, büyük müjde, büyük gurur. Doğal gaz, 21. yüzyılın en büyük enerji kaynağı. Ülkemiz, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Ülkemiz, yılda 50 milyar dolar civarında petrol ve doğal gaza ödeme yapıyor. Elektrik santrallerinin çalışması bile doğal gaza bağlı. Elektrik fiyatının düşmesi A'dan Z'ye tüm sektörleri olumlu etkileyecektir."

Türkiye'nin ilk kez yerli ve milli imkanlarla yıllardır başarılamayan bir keşfi başardığını aktaran Urfan, "Yerlileşmeye verilen önemin ne kadar değerli olduğunu gördük. Bu keşif yeni keşiflerin öncüsü. Yerli enerjimizi kullanmaya başladıkça paramız cebimizde kalacak, milletimiz daha müreffeh olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yeni keşfin hayırlı olması temennisinde bulunan Urfan, Fatih sondaj gemisinde çalışan personeli de kutladı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

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