Son Dakika! Karadeniz'de Sular Isındı, İngiliz Jetleri Rus Savaş Uçaklarının Önünü Kesti
Son dakika! Romanya'daki NATO üssünde konuşlu İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait jetler, Karadeniz üstünde uçan Rus savaş uçaklarını durdurdu.
Romanya bulunan NATO üssünde konuşlu İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki jet, Karadeniz üstünde uçan Rus savaş uçaklarını durdurdu.
İngiltere'den yapılan açıklamada Rusya uçaklarının NATO hava sahasınma girmeden engellendiği belirtildi.
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