Son dakika! Karadeniz'de fındık hasadı resmen başladı: İlk hasadı vali ve başkan yaptı Son dakika habere göre Dünya fındık üretiminin yüzde 78'ine sahip Türkiye'de fındık deposu Doğu Karadeniz'de hasat resmen başladı.

Dünya fındık üretiminin yüzde 78'ine sahip Türkiye'de fındık deposu Doğu Karadeniz'de hasat resmen başladı. Türkiye'de en fazla fındığın üretildiği Ordu'da üreticiler bahçelere girerek fındık toplamaya başladılar.

Türkiye'nin önemli ihracat ürünleri arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan fındığın hasadı başladı. Üreticiler sabah erken saatlerinden itibaren bahçelere girdiler.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ile birlikte sabahın erken saatlerinde fındık bahçesine girdi. Delikkaya Mahallesi'nde Yalçın Topkaya adlı üreticinin bahçesinde fındık hasadına katılan Güler, eline sepeti takarak, daldan fındık topladı.

"Fındık bizim yeşil altınımız"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yeni fındık sezonunun hayırlar ve bereket getirmesi dileğinde bulundu. Güler, "Yeşil altın olarak bildiğimiz fındığın sezonunu bugün başlayan hasat ile birlikte açıyoruz. Allah bol bereket ve hayırlı kazançlar nasip etsin. Hayırlı bir sezon diliyorum. Allah kazadan beladan korusun" dedi.

"Bu yıl mahsul hayli bereketli"

Ordu Valisi Tuncay Sonel de yeni fındık sezonunun hayırlı ve bereketli olması dileğinde bulunarak, "Fındık toplamaya başladık. Bu yıl mahsul hayli bereketli. Hakikaten de maşallahı varmış" ifadelerini kullandı.

"11 ay sevgili gibi bekledik"

Fındık üreticileri ise yeni sezondan umutlu olduklarını belirterek, "11 ay sevgilimizi bekledik, bugün ona kavuştuk. Fındık bizim tek geçim kaynağımız. Bu yıl hem üretim hem kazanç açısından mutluyuz" dediler. - ORDU

Kaynak: İHA