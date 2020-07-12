Son Dakika | Karadeniz bölgesine sızma girişimindeki 3 terörist engellendi
Gelen son dakika haberlerine göre Erzurum Şenkaya'da, 3 terör örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine, İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyonda, dün çıkan çatışmada 'Hejar' kod adlı Halis Eroğlu'nun etkisiz hale getirilmesinin ardından bugün de 2 terörist teslim oldu.
12.07.2020 11:57 | Son Güncelleme: 12.07.2020 12:01
Erzurum Şenkaya'da, 3 terör örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine, İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyonda, dün çıkan çatışmada 'Hejar' kod adlı Halis Eroğlu'nun etkisiz hale getirilmesinin ardından bugün de 2 terörist teslim oldu.
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda bugün 2 terörist teslim oldu. 3 kişilik terörist grubun Karadeniz bölgesine sızma girişiminde olduğu, operasyonla bunun engellendiği tespit edildi.
Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirilirken, bölgede operasyon devam ediyor.
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Kaynak: İHA