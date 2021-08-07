Son dakika: Karacasu'daki yangın hızlı müdahale ile söndürüldü
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Son dakika: Karacasu'daki yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

Son dakika: Karacasu'daki yangın hızlı müdahale ile söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Karacasu'nun Bahçeköy Mahallesi'nde saat 15.30'da çıkan orman yangınına hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ederek büyümeden sönmesini sağladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Karacasu'nun Bahçeköy Mahallesi'nde saat 15.30'da çıkan orman yangınına hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ederek büyümeden sönmesini sağladı.

Aydın genelindeki farklı noktalarda süren yangınlarla mücadele eden Aydın Büyükşehir İtfaiyesi, gelen diğer yangın ihbarlarına da teyakkuzda olan ekipleri ile hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Bahçeköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına hızlıca ulaşan İtfaiye ekipleri, müdahaleleri ile yangını daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, alanın yeniden alevlenmemesi için soğutma çalışmalarını sürdürüyor. - AYDIN

Son dakika: Karacasu'daki yangın hızlı müdahale ile söndürüldü
Son dakika: Karacasu'daki yangın hızlı müdahale ile söndürüldü
Son dakika: Karacasu'daki yangın hızlı müdahale ile söndürüldü
Son dakika: Karacasu'daki yangın hızlı müdahale ile söndürüldü
Son dakika: Karacasu'daki yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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