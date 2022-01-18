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Son dakika: Karacasu'da okul yangını korkuttu

Son dakika: Karacasu'da okul yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan bir okulun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan bir okulun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler okulun çatısını sararken, eğitim gören öğrenciler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Yangın, Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi'nde bulunan Alemler İlk ve Orta Okulunun çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle okulun çatısında yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Okulda yaklaşık 100 öğrencinin eğitim gördüğü öğrenilirken, öğrenciler güvenli bir şekilde dışarıya çıkarılarak, okul tahliye edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, Kuyucak ilçesinden de destek ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangını duyarak hızlı bir şekilde Alemler Mahallesi'ne gelen Karacasu Kaymakamı Furkan Alpay, yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. İlk belirlemelere göre yangının ısıtma sisteminden çıktığı tahmin edilirken, olayda yaralı ve can kaybının olmadığı öğrenildi. - AYDIN

Son dakika: Karacasu'da okul yangını korkuttu

Son dakika: Karacasu'da okul yangını korkuttu

Son dakika: Karacasu'da okul yangını korkuttu

Son dakika: Karacasu'da okul yangını korkuttu

Son dakika: Karacasu'da okul yangını korkuttu

Son dakika: Karacasu'da okul yangını korkuttu

Son dakika: Karacasu'da okul yangını korkuttu

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Karacasu, İtfaiye, Yangın, Aydın, 3. Sayfa, Haber

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