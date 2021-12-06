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Son dakika... Karacabey ve Orhangazi'deki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

AA / Ayhan Fidan - Haberler | Güncel
Son dakika... Karacabey ve Orhangazi'deki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Bursa'nın Karacabey ve Orhangazi ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

KARACABEY, BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ve Orhangazi ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Bursa-Balıkesir kara yolunun Karacabey Gölkıyı Mahallesi mevkisinde Mustafa Kaya idaresindeki 10 DR 388 plakalı otomobil, Bayram Mikyas'ın kullandığı 34 EAV 190 plakalı tıra arkasından çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kaya, sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde ise İ.K. (17) yönetimindeki 48 VY 365 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Sedat A'nın (54) kullandığı 16 M 8537 plakalı şehir içi yolcu minibüsü çarpıştı. Motosikletten savrularak yaralanan sürücü İ.K. ile E.D. (17), Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Son dakika... Karacabey ve Orhangazi'deki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Son dakika... Karacabey ve Orhangazi'deki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Son dakika... Karacabey ve Orhangazi'deki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Son dakika... Karacabey ve Orhangazi'deki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

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AA / Ayhan Fidan - Son Dakika Haberleri

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