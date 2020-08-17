Son Dakika: Karacabey'in altyapı meselesi kalmayacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Karacabey'in altyapı meselesi kalmayacak

Son dakika gündem haberi... Karacabey'in en önemli ihtiyaçlarından biri olan altyapı meselesi kökten çözüme kavuşuyor.

Son Dakika: Karacabey'in altyapı meselesi kalmayacak
17.08.2020 18:55 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:58

Karacabey'in en önemli ihtiyaçlarından biri olan altyapı meselesi kökten çözüme kavuşuyor. İlçede 226 kilometrelik içme suyu hattını bünyesinde barındıran 28 milyon TL'lik altyapı yatırımı için çalışmalar başlıyor.

BUSKİ marifetiyle, Karacabey'in 21 mahallesinin içme suyu hatlarının tamamen yenileneceği büyük altyapı projesi için ihale süreci tamamlanıp sözleşme imzalanmıştı. Son olarak BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Devrim İzgi, İçme Suyu Daire Başkanı Haluk Emre Akgün, BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Hakan Kaya, yüklenici firma yetkilileri Bahri Altınbaş ve Murat Altınbaş Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı makamında ziyaret ederek, içme suyu şebekesi yenilenmesi kapsamında başlayacak çalışmalar hakkında detayları paylaştı.

Karacabey'in en önemli ihtiyaçlarından biri olan altyapı meselesine kalıcı çözüm sağlamak amacıyla Karacabey Belediye Başkan Ali Özkan, geçtiğimiz hafta ilçede 226 kilometrelik içme suyu hattını bünyesinde barındıran 28 milyon TL'lik altyapı yatırımı için çalışmaların başladığını duyurmuştu.

Bilindiği üzere BUSKİ, Karacabey'in 21 mahallesinin içme suyu hatlarının tamamen yenileneceği büyük altyapı projesi için ihale süreci tamamlamış ve sözleşme imzalanmıştı. İlçenin içme suyu altyapısı sorununu kökten çözecek projede artık sahayla ilgili son detaylar masaya yatırıldı.

Bu kapsamda Başkan Özkan'ı makamında ziyaret eden BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Devrim İzgi, İçme Suyu Daire Başkanı Haluk Emre Akgün, BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Hakan Kaya, yüklenici firma yetkilileri Bahri Altınbaş ve Murat Altınbaş içme suyu şebekesi yenilenmesi kapsamında başlayacak saha çalışmalarını masaya yatırdı.

"Karacabey'i en iyi şekilde geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz"

Buluşmada konuşan Özkan, kentte uzun yıllardır hizmet veren kanalizasyon ve içme suyu şebekesinin yenilenerek, Karacabey'in son derece sağlıklı içme suyu, kanalizasyon sistemi, yağmur suyu sistemi ve arıtma tesislerine kavuşacağını söyledi. Özkan, ilçenin her yönüyle daha yaşanabilir hale getirilmesi hedefiyle, kent genelinde çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini belirterek, "Karacabey'de hem altyapı hem de üstyapının sağlıklı hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karacabey'i en iyi şekilde geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. 226 kilometrelik içme suyu hattının yenilenmesi Karacabey'in yıllardır beklediği bir yatırımdı. Bu noktada, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a verdiği desteklerden dolayı Karacabey halkı adına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"Artık altyapı meselesi konuşulmayacak"

"BUSKİ'nin yürüteceği çalışmalar neticesinde Karacabey'de artık altyapı meselesi konuşulmayacak" diyen Özkan, şöyle devam etti: "Bilindiği üzere UEDAŞ da elektrik hatlarının yer altına alınması noktasında çalışmalarına devam ediyor. Karacabey tüm bu çalışmalar tamamlandığında sağlıklı dönüşümün sonuçlarını da çok güzel şekilde görecek. İlçemize şimdiden hayırlı olsun." - BURSA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü 3. Sayfa
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu Güncel
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu 3. Sayfa
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı Dünya
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu Güncel
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler Ekonomi
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti
Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence 'George Floyd' muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence "George Floyd" muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Bursa'da yakalanan DEAŞ'lının bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı
Bursa'da yakalanan DEAŞ'lının bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı
Pamukörenspor forması giyen Burak Can Öner, babasının tabancasıyla intihar etti
Pamukörenspor forması giyen Burak Can Öner, babasının tabancasıyla intihar etti
Son Dakika: Başkentte, 65 yaş üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Başkentte, 65 yaş üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi
Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı
Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
Son Dakika: Galatasaray, Omar Elabdellaoui anlaştığını duyurdu
Son Dakika: Galatasaray, Omar Elabdellaoui anlaştığını duyurdu
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Aamir Khan Nihat Doğan Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Fatih Terim Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Kaza Bakan Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: Son Dakika: Karacabey'in altyapı meselesi kalmayacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 18:59:33. #1.15#
title