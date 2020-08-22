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Son dakika! Karacabey Belediyespor transfere doymuyor

Son dakika spor haberi... Karacabey Belediyespor, 1928 Bucaspor'dan Gökhan Erdöl'ü kadrosuna dahil ederken, iç transferde ise Sefa Durmuş ile anlaşma sağladı.

Son dakika! Karacabey Belediyespor transfere doymuyor
22.08.2020 10:07 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:29

Karacabey Belediyespor, 1928 Bucaspor'dan Gökhan Erdöl'ü kadrosuna dahil ederken, iç transferde ise Sefa Durmuş ile anlaşma sağladı.

Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, Gökhan Erdöl ve Sefa Durmuş ile 1'er yıllık anlaşma sağladıklarını söyledi. İmza törenine, Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, Karacabey Belediye ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan ile yöneticiler katıldı. Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz mevkilere transfer yaptık. Yapılan transferler her iki taraf için de hayırlı olsun. Transferler çalışmalarımız sürüyor" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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