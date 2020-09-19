Son Dakika | Karacabey Belediyespor'da transfer
Gelen son dakika haberine göre TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor, Hüdavendigar Dikkaldırımspor'dan orta saha oyuncusu Berke Özgün'ü transfer etti.
19.09.2020 09:49 | Son Güncelleme: 19.09.2020 09:52
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor, Hüdavendigar Dikkaldırımspor'dan orta saha oyuncusu Berke Özgün'ü transfer etti.
Mavi siyahlı ekip ayrıca forvet oyuncuları Ömer Çetinbaş'ın sözleşmesini de bir yıl uzattı.
Karacabey Belediyespor As Başkanı Remzi Cinoğlu, eksik görülen mevkilere transfer yaptıklarını ifade ederek, transferlerin kulübe hayırlı olmasını diledi.
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Kaynak: AA