Son Dakika | Karacabey Belediyespor'da transfer
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Karacabey Belediyespor'da transfer

Gelen son dakika haberine göre TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor, Hüdavendigar Dikkaldırımspor'dan orta saha oyuncusu Berke Özgün'ü transfer etti.

Son Dakika | Karacabey Belediyespor'da transfer
19.09.2020 09:49 | Son Güncelleme: 19.09.2020 09:52

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor, Hüdavendigar Dikkaldırımspor'dan orta saha oyuncusu Berke Özgün'ü transfer etti.

Mavi siyahlı ekip ayrıca forvet oyuncuları Ömer Çetinbaş'ın sözleşmesini de bir yıl uzattı.

Karacabey Belediyespor As Başkanı Remzi Cinoğlu, eksik görülen mevkilere transfer yaptıklarını ifade ederek, transferlerin kulübe hayırlı olmasını diledi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Ayhan Fidan
Ayhan Fidan
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Muharrem İnce Fahrettin Koca Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Candaş Tolga Işık Farah Zeynep Abdullah
Spor Tisserand Arda Turan Rıza Çalımbay Mehmet Özdilek Marcel Tisserand
Daha Fazla Milli Çocuk Adana Bursa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Karacabey Belediyespor'da transfer - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 09:55:57. #1.14#
title