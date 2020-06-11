Son Dakika | Karacaahmet Mezarlığı'nda klip çekenler adliyeye sevkedildi
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Son Dakika | Karacaahmet Mezarlığı'nda klip çekenler adliyeye sevkedildi

Bir son dakika haberine göre Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / ÜSKÜDAR Karacaahmet Mezarlığı'nda Osmanlı döneminden kalma tarihi kabirler üzerinde yürüyerek klip çektiği iddiasıyla hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlatılan Batu Belen ve çekimi yapan kişi polis merkezindeki işlemlerin ardından Kartal...

Son Dakika | Karacaahmet Mezarlığı'nda klip çekenler adliyeye sevkedildi
11.06.2020 10:26 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:29

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ ÜSKÜDAR Karacaahmet Mezarlığı'nda Osmanlı döneminden kalma tarihi kabirler üzerinde yürüyerek klip çektiği iddiasıyla hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlatılan Batu Belen ve çekimi yapan kişi polis merkezindeki işlemlerin ardından Kartal Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda Osmanlı döneminden kalma tarihi kabirler üzerinde yürüyerek klip çektiği iddia edilen Batu Belen ve klibi çeken kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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