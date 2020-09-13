Son Dakika: Karabük Yıldırımın düştüğü ormanda yangın çıktı
Son dakika haberleri... Yıldırımın düştüğü ormanda yangın çıktı (2)5 DÖNÜM ALAN YANDIKarabük'te, yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
13.09.2020 01:32 | Son Güncelleme: 13.09.2020 01:41
Yıldırımın düştüğü ormanda yangın çıktı (2)
5 DÖNÜM ALAN YANDI
Karabük'te, yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.
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Kaynak: DHA