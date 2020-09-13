Son Dakika: Karabük Yıldırımın düştüğü ormanda yangın çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Karabük Yıldırımın düştüğü ormanda yangın çıktı

Son dakika haberleri... Yıldırımın düştüğü ormanda yangın çıktı (2)5 DÖNÜM ALAN YANDIKarabük'te, yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

13.09.2020 01:32 | Son Güncelleme: 13.09.2020 01:41

Yıldırımın düştüğü ormanda yangın çıktı (2)

5 DÖNÜM ALAN YANDI

Karabük'te, yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Karabük Yıldırımın düştüğü ormanda yangın çıktı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Demet Akalın Metin Özülkü İbrahim Tatlıses Nilperi Şahinkaya
Spor Adem Büyük Şenol Güneş Lionel Messi Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Eylül Ankara Antalya Polatlı
Şu an buradasınız: Son Dakika: Karabük Yıldırımın düştüğü ormanda yangın çıktı - Karabük
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 01:41:16. #1.14#
title