Son dakika: Karabük'teki orman yangını havadan görüntülendi
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Son dakika: Karabük'teki orman yangını havadan görüntülendi

Son dakika: Karabük'teki orman yangını havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Karabük'te ormanlık alanda başlayan yangın devam ediyor.

Karabük'te ormanlık alanda başlayan yangın devam ediyor. Yangın alanı havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre. Karabük'ün Ödemiş köyünde dün başlayan orman yangınıyla mücadele sürüyor. Bölgeye Karabük, Zonguldak ve Bartın'dan ekipler sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere belediye ve bazı kurum ve kuruluşlara ait itfaiyeler, arazözler, iş makineleri bölgeye sevk edildi. Karabük Valisi Fuat Gürel de bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti. Alevlerin dağlık alandaki yeşil örtüyü sarması üzerine iş makineleri bölgede yeni yollar açarak yangına ulaşımı sağlamaya çalıştı.

10 dönüme yakın arazinin yandığı bölgede yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor. - KARABÜK

Son dakika: Karabük'teki orman yangını havadan görüntülendi
Son dakika: Karabük'teki orman yangını havadan görüntülendi
Son dakika: Karabük'teki orman yangını havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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