Üzerine demir düşen işçi öldü

KARABÜK (AA) - Karabük'te, bir haddehanede üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan haddehanede çalışan Sinan Oğuz (19), henüz belirlenemeyen nedenle, üzerine düşen demirlerin altında kaldı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bulunduğu yerden çıkarılan işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haddehanede inceleme yapan jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.