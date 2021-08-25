Son dakika... Karabük'te üzerine ağırlık düştüğü iddia edilen işçi öldü
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Son dakika... Karabük'te üzerine ağırlık düştüğü iddia edilen işçi öldü

Son dakika... Karabük'te üzerine ağırlık düştüğü iddia edilen işçi öldü
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Karabük'te faaliyet gösteren bir döküm fabrikasında üzerine ağırlık düştüğü iddia edilen işçi hayatını kaybetti.

Karabük'te faaliyet gösteren bir döküm fabrikasında üzerine ağırlık düştüğü iddia edilen işçi hayatını kaybetti.

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan döküm fabrikasında çalışan Zafer Uzuntaş (22), iş arkadaşları tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uzuntaş'ı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralanan işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Üzerine ağırlık düştüğü iddia edilen işçinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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