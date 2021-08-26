Son Dakika | Karabük'te üzerine ağırlık düşmesi sonucu öldüğü iddia edilen işçi toprağa verildi

Bir son dakika haberine göre Karabük'te faaliyet gösteren bir döküm fabrikasında üzerine ağırlık düşmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen işçinin cenazesi defnedildi.