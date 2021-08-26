Son Dakika | Karabük'te üzerine ağırlık düşmesi sonucu öldüğü iddia edilen işçi toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Karabük'te üzerine ağırlık düşmesi sonucu öldüğü iddia edilen işçi toprağa verildi

Son Dakika | Karabük'te üzerine ağırlık düşmesi sonucu öldüğü iddia edilen işçi toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Karabük'te faaliyet gösteren bir döküm fabrikasında üzerine ağırlık düşmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen işçinin cenazesi defnedildi.

Karabük'te faaliyet gösteren bir döküm fabrikasında üzerine ağırlık düşmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen işçinin cenazesi defnedildi.

Zafer Uzuntaş'ın (22) cenazesi, ailesi tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Yenişehir Çamlık Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazına, Uzuntaş'ın ailesi, yakınları, arkadaşları, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ile Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören ile mesai arkadaşları katıldı.

Uzuntaş'ın cenazesi, daha sonra kentteki aile mezarlığında toprağa verildi.

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan döküm fabrikasında çalışan Zafer Uzuntaş, dün iş arkadaşları tarafından yerde hareketsiz yatarken bulunmuş, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçi, müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Üzerine ağırlık düştüğü iddia edilen işçinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Seda Sayan Merve Boluğur Burcu Biricik Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Burak Elmas Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son Dakika | Karabük'te üzerine ağırlık düşmesi sonucu öldüğü iddia edilen işçi toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 15:56:10. #1.15#

title