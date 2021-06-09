Son Dakika | Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Karabük'ün Yenice ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük merkez ve Yenice ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Narkotik köpeği Radar'ın da yer aldığı operasyonda 3 şüphelinin üzerinde 163 gram uyuşturucu madde ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı