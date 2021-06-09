Son Dakika | Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Son Dakika | Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Karabük'ün Yenice ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük merkez ve Yenice ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Narkotik köpeği Radar'ın da yer aldığı operasyonda 3 şüphelinin üzerinde 163 gram uyuşturucu madde ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yapan çete serbest kaldı
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yapan çete serbest kaldı
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çeken çeteye pazarlık masasında operasyon
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çeken çeteye pazarlık masasında operasyon
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yapan çete üyeleri suçüstü yakalandı
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yapan çete üyeleri suçüstü yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Tan Taşçı Sarp Akkaya Acun Ilıcalı Funda Eryiğit
Spor Ali Koç Merih Demiral Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 13:31:54. #1.15#

title