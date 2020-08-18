Son Dakika: Karabük'te tomruğun çarptığı kişi öldü
Gelen son dakika haberine göre Karabük'ün Yenice ilçesinde tomruğun çarptığı orman işçisi öldü.
18.08.2020 17:27 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:48
Karabük'ün Yenice ilçesinde tomruğun çarptığı orman işçisi öldü.
Alınan bilgiye göre, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Sarıot Orman İşletme Şefliği bölgesinde kesim işinde çalışan Alper Arslan'a traktörün çektiği tomruk çarptı.
Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Arslan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
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Kaynak: AA