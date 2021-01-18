Son dakika: Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

Son dakika gündem haberi... Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir heykel ve define aramada kullanılan cihazlar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir heykel ve define aramada kullanılan cihazlar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi'nde S.S'nin (48) tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, şüphelinin aracında yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel, dedektör ve 2 define arama çubuğu ele geçirdi.

Şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler