Son dakika: Karabük'te takla atan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
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Son dakika: Karabük'te takla atan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

Son dakika: Karabük'te takla atan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Karabük'te takla atan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Karabük'te takla atan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Burak A.Y. idaresindeki 74 AAN 441 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Necatibey Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ters duran otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Ekiplerin yaptığı kontrolde 400 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, polis merkezine götürüldü. Alkollü araç kullanmaktan para cezası kesilen sürücünün ehliyetine de el konuldu.

Bölgede bir süre aksayan trafik akışı, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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