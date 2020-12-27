Son 35 günde korona virüsten 186 kişi hayatını kaybetti

Son 35 günde korona virüsten 186 kişi hayatını kaybetti

Karabük'te virüs haritası normale dönüyor

KARABÜK - Geçtiğimiz aylarda günlük ortalama 300'ün üzerinde pozitifli vakaların çıktığı Karabük'te alınan sıkı tedbirler sonucu Korona virüs haritası yavaş yavaş normale dönmeye başlarken kentte son 35 gün de korona virüsten dolayı ölenlerin sayısı 186'ya yükseldi. 17 Mart'tan bu yana kent genelinde ölenlerin sayısı ise 300'e ulaştı.

Ülke genelinde hızla yeniden artış gösteren Korona Virüs vakalarının en yoğun olduğu illerden biri olan Karabük'te bugüne kadar toplam pozitifli vaka sayısı ise 20 bini aştı. Kasım ayında günlük ortalama 300'ün üzerinde pozitif vakaların çıktığı kent genelinde İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbirler sonucu vaka sayılarından yüzde 75 oranında düşüş yaşandı. Vaka sayılarının günlük 50 seviyesine düştüğü Karabük genelinde ise son 35 günde Korona virüsten dolayı 186 kişi hayatını kaybederken, Covid-19 salgının başladığı ilk günden bu yana ise ölenlerin sayısı toplamda 300'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının hizmete sunduğu 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında bulunan korona virüs haritasında yüksek risk uyarısının normale dönmeye başladığı Karabük'te yetkileri düşüşlerin olası bir rehavete yol açmaması adına alınan tedbirlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM