Son Dakika | Karabük'te sokak hayvanları sokağa çıkma kısıtlamasında unutulmadı

Karabük'te polis ve jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mama bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını besledi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cuma akşamı başlayan kısıtlama nedeniyle yeteri kadar beslenemeyen sokak hayvanlarını unutmadı.

Kent merkezi ve kırsal alandaki kedi ile köpeklere mama ulaştıran ekipler, hayvanlara sevgi gösterisinde bulundu.

Ekipler, Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda yiyecek bulmakta zorlanan güvercinlere de yem verdi.

Valilikten yapılan açıklamada, jandarma ve polis ekiplerince sokak hayvanları için belirli noktalara mama ve su bırakıldığı belirtilerek, "Ekiplerimiz sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tüm tedbirleri alıyor. Canlarımızın yaşam alanlarının tespit edildiği noktalara mama, yem, yiyecek ve su dağıtımı, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızın gerekli planlama ve koordinasyonuyla eksiksiz bir şekilde gerçekleştiriliyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu