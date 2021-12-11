Son dakika... Karabük'te silahlı kavgada bir kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeşil Mahalle Esen Sokak'ta, Selim K. (45) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu zanlı, otomobilden aldığı tabancayla Selim K'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selim K'yi Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, kavga anı, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

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