Silahlı kavgada bir kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Soğuksu Mahallesi'nde karşılaşan Recep Ş. (39) ile F.B. (27), henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Bir süre sonra kavgaya dönen olayda F.B, yanındaki tabancayla Recep Ş'ye ateş etti.

Recep Ş'nin yaralandığını gören çevredekiler, F.B'yi etkisiz hale getirerek polisi ve sağlık ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

F.B. gözaltına alındı. Kavgaya karıştığı iddia edilen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişinin arandığı belirtildi.