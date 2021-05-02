Son dakika... Karabük'te park halindeki minibüste çıkan yangını çevredekiler söndürdü
Edinilen son dakika haberine göre Karabük'te park halindeki minibüste çıkan yangın çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.
Karabük'te park halindeki minibüste çıkan yangın çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kartaltepe Mahallesi İkbal Sokak'ta park halindeki 78 AAS 655 plakalı minibüs, motor bölümünden yanmaya başladı.
Dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler, kendi imkanlarıyla yangını söndürdü.
Yangın minibüste hasara neden oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu