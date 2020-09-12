Son dakika! Karabük'te orman yangını
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Son dakika! Karabük'te orman yangını

Son dakika haberleri... Karabük'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Son dakika! Karabük'te orman yangını
12.09.2020 22:25 | Son Güncelleme: 12.09.2020 22:28

Karabük'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Soğuksu Mahallesi Arıcak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz yönlendirildi.

Müdahale edilen yangın, 2 saatlik bir çalışmanın sonunda kontrol altına alındı.

Yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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Kaynak: AA

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